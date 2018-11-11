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Российская фигуристка захотела «надрать задницу» Трампу
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Российская фигуристка захотела «надрать задницу» Трампу 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Twitter-аккаунте рассказала о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
«Известный человек с которым я хотела бы встретиться? Трамп. Чтобы сказать, что смогу надрать ему задницу в Twitter», — написала фигуристка.
21-летняя спортсменка также упомянула президента США, отвечая на вопрос о партнере мечты для выступления в парном катании. «Трамп. Чтобы он выглядел еще глупее. Но возможно ли это?», — ответила Туктамышева.
10 ноября россиянка впервые с 2014 года вышла в финал Гран-при по фигурному катанию. Она заняла третье место по итогам этапа NHK Trophy в Японии и выиграла этап Гран-при в Канаде.
Во время показательных выступлений в Канаде Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы и исполнила стриптиз, чем приобрела популярность в сети. Иностранные фигуристы запустили в Twitter флешмоб с раздеванием на льду под хэштегом #Tuktikchallenge.
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