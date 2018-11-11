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Туктамышева: хочу стать чемпионкой галактики
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Туктамышева сказала, что хочет стать чемпионкой галактики 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос болельщика, в какое бы место она отправилась, если бы могла оказаться где угодно.
«Юпитер. Я уже чемпионка мира, хочу стать чемпионкой галактики», — написала Туктамышева в своём Twitter.
Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.
На последнем этапе Гран-при в Японии она заняла третье место.
Ранее сообщалось, что Туктамышева повторила номер с раздеванием на показательных выступлениях в Японии.
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