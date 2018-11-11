Туктамышева: хочу стать чемпионкой галактики

Туктамышева сказала, что хочет стать чемпионкой галактики

Jupiter. I’m already world champion, wanna make it to the galaxy championship— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 10 ноября 2018 г. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос болельщика, в какое бы место она отправилась, если бы могла оказаться где угодно.

«Юпитер. Я уже чемпионка мира, хочу стать чемпионкой галактики», — написала Туктамышева в своём Twitter.

Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

На последнем этапе Гран-при в Японии она заняла третье место.

Ранее сообщалось, что Туктамышева повторила номер с раздеванием на показательных выступлениях в Японии.