Россиянку засудили на турнире в Японии

Российскую фигуристку опять засудили? Надо это узаконить

Туктамышева стала жертвой судейского заговора в Японии. Это когда-нибудь кончится?

Редкие соревнования по фигурному катанию обходятся без споров о том, кого судьи «вытянули», а кого, наоборот, «придержали». Все привыкли и к чрезмерной лояльности арбитров к местным спортсменам. Очередной пример домашнего судейства мы только что наблюдали в женских соревнованиях на этапе Гран-при в Хиросиме.

Судьи без зазрения совести насчитали японке Сатоко Мияхаре ровно столько баллов, сколько ей было нужно для победы над россиянкой Елизаветой Туктамышевой. В итоге Лиза стала третьей и благодаря успеху на Skate Canada вышла в финал серии. Можно сказать, легко отделалась, ведь зачастую благосклонность судей к хозяевам оборачивается тяжёлыми драмами и перечёркивает многолетний титанический труд других спортсменов. Примеров масса, но никто никаких мер не предпринимает.

Домашнее судейство давно стало негласным законом фигурного катания. Может, стоит его легализовать?

Судьи обокрали Туктамышеву

Первые признаки судейской предвзятости в Хиросиме появились ещё в короткой программе. Туктамышева за счёт чистого тройного акселя опередила Мияхару по технике почти на три балла, но судьи решили максимально закрутить интригу и компенсировали отставание японки щедрыми оценками за компоненты.

В произвольной программе в борьбу Лизы и Сатоко вклинилась Рика Кихира. Юная японка справилась с нервами и исполнила лучший прокат в жизни, чисто прыгнув два тройных акселя. Судьи только этого и ждали, так что с лёгкой душой насобирали Кихире потрясающие 154,72 балла. Наверняка за пределами родной Японии только начинающая взрослую карьеру фигуристка на такие оценки рассчитывать бы не могла. Туктамышевой конкурировать с баллами Кихиры было трудно. Помарка на выезде с тройного акселя и недокрученное вращение сделали проигрыш россиянки объективным, однако за компоненты Елизавета вновь получила гораздо меньше, чем заслуживала. По экспрессии и эмоциям она была гораздо ярче Кихиры, но набрала почти на балл меньше.

Оценки за технику Лизе тоже поставили не по максимуму, с оглядкой на выступавшую последней Мияхару. Двукратная медалистка чемпионатов мира откатала грязно, но даже два недокрута в каскадах и два смазанных приземления не помешали ей получить почти 72 балла за технику. А пятибалльное превосходство над Туктамышевой по компонентам вывело её на второе место.

Ищи, кому выгодно

Самое забавное, что наибольшую реакцию у японской публики, отлично подкованной в фигурном катании, в обеих программах вызвала именно Туктамышева. Особенно болельщикам пришёлся по душе эмоциональный запал Лизы в конце произвольной. Зал встал и устроил нашей красавице мощнейшую овацию. Но судьям было всё равно — они чётко следовали намеченному плану.

Так кому тогда выгодно тянуть наверх хозяек льда, если даже местные зрители не против видеть на вершине иностранную спортсменку?

На самом деле японцы всё-таки составляют исключение в плане добродушного отношения к зарубежным соперницам. Обычно же публика приходит на своих. Чем выше шансы местных фигуристов, тем лучше раскупаются билеты. Участники выступают при полных трибунах, организаторы подсчитывают прибыль, а секции фигурного катания пополняются детишками, мечтающими кататься, как Медведева или Загитова. Вроде всё здорово. Тем более крупные соревнования проходят во всех ведущих странах, так что и спортсменам жаловаться не на что — обидели сегодня, компенсируют завтра.

Вот только как быть с идеалами честного спорта?

Стены должны помогать баллами

Как бы ни ужесточали правила, в субъективном виде спорта всегда найдётся лазейка, чтобы протащить кого надо на более высокие позиции. Возможно, надо пойти от противного и открыто прописать преимущество родных стен в правилах. Пусть в короткой программе местные фигуристы получают, к примеру, один балл надбавки, а в произвольной — два. Бред? Ну да, конечно, а как же принцип равных возможностей и высшие идеалы честной борьбы!

Официальный бонус за выступление дома будет вызывать резонанс и всеобщее негодование. Другое дело, когда спортсменов обкрадывают по-тихому. Все всё понимают, но как бы закрывают глаза. И ничего, что порой размер украденного достигает чудовищных размеров. Главное — каждый получает свою выгоду.

А фигуристам остаётся только ждать домашних соревнований.