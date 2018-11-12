«Он должен выглядеть ещё глупее». Туктамышева написала о Трампе, и её затравили

Но ведь за язык Лизу никто не тянул. Неужели спортсмену теперь и пошутить нельзя? Может, ещё и из соцсетей удалиться?

Современный мир невозможно представить без социальных сетей. Прекрасно чувствуют себя в интернет-пространстве и спортсмены. К примеру, аккаунт Криштиану Роналду входит в топ-10 по числу подписчиков в «Твиттере». Соцсети помогают атлетам зарабатывать популярность, находить спонсоров и напрямую общаться с поклонниками. Сплошные плюсы! Однако один неосторожный пост может сделать тебя персоной нон-грата и даже поставить крест на олимпийской мечте. Только что обратную сторону «Твиттера» на себе в полной мере ощутила российская фигуристка Елизавета Туктамышева . Всего пара не слишком удачных, но вполне безобидных высказываний сделали Лизу самой обсуждаемой персоной российской части Интернета. И это совсем не та известность, к которой спортсменка рвётся в последние месяцы.

«Хочу, чтобы Трамп выглядел ещё глупее»

За несколько дней до этапа Гран-при в Японии Туктамышева временно ушла из социальных сетей. Пауза пошла ей на пользу — Лиза уверенно откатала обе программы и гарантировала себе участие в финале серии. В качестве благодарности за поддержку россиянка организовала общение с поклонниками в «Твиттере», попросив задавать «любые вопросы, но в весёлом ключе».

Trump. To make him look even more stupid. But is it possible?— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 10 ноября 2018 г. В целом часовое интервью получилось довольно милым и ироничным, но была в нём одна странность. Фигуристка дважды вспомнила президента США Дональда Трампа, причём оба вопроса к политике отношения не имели. Туктамышева пошутила, что выбрала бы себе в партнёры по дуэту Трампа, чтобы «он выглядел ещё глупее, если это возможно». А на вопрос о том, с кем бы она хотела встретиться, вновь назвала имя главы Штатов: «С Трампом. Чтобы сказать, что я надеру ему задницу в „Твиттере“.

Естественно, острые комментарии Елизаветы тут же подхватили многие российские СМИ, и далеко не только спортивные. Заголовки в духе „Российская фигуристка пообещала надрать задницу Трампу“ за несколько часов превратили неудачную шутку в громкую политическую новость. „Твиттер“ Туктамышевой заполонили либералы и патриоты всех мастей. Первые ругали, вторые превозносили. Спортсменка такому вниманию была не рада и поспешила обвинить прессу в нагнетании: „Российские СМИ (не все, конечно) настолько ядовиты, что делают глупые новости из моих шуточных твитов про Трампа. Ха-ха-ха. Я не политик, это не моё дело. И даже слова не говорят про моё третье место, зато сразу замечают политические темы. Скажите им, что „холодная война“ уже закончилась“. И тут же критики и хвалители поменялись местами.

Грязная травля за неудачную шутку

В итоге бедной Лизе досталось со всех сторон российской политической реальности. Её начали унижать те, для кого тулуп — верхняя одежда, и ничто другое. Любая травля — это омерзительно, а для спортсменок, тем более фигуристок, такое давление чревато психологическими срывами и серьёзными внутренними кризисами. Да, зачинщицей всего этого мрака стала сама Туктамышева. Но, что бы ни двигало 21-летней девушкой, она не заслужила того потока оскорблений, который хлынул на неё. Шутка действительно получилась грубоватой и не очень смешной, но ничего экстраординарного в комментарии Туктамышевой не было. Таких постов в „Твиттере“ миллионы, и чаще всего они остаются незамеченными. Вот только Елизавета — человек публичный, к ней особое внимание и, как следствие, особый спрос. Так что спортсменам надо либо принимать правила игры, либо вообще уходить из соцсетей со всеми вытекающими. Разумеется, Туктамышева никуда уходить не собирается, просто, вероятно, столь стремительный рост её популярности стал сюрпризом и для неё самой. Она ещё не до конца понимает, что писать можно, а каких тем лучше не касаться. Хочется верить, что Лиза быстро освоит законы интернета. И история с Трампом ей в этом поможет.

Отстранили от Олимпиады за несколько слов

Неосторожные публикации спортсменов в соцсетях могут привести не только к сиюминутному скандалу. Порой их судьба гораздо сложнее. К примеру, не хватавший звёзд с неба американский теннисист Теннис Сандгрен в 2015 году в своём „твиттере“ назвал Серену Уильямс отвратительной. „Твит“ этот всплыл только в январе 2018-го, когда Сандгрен сенсационно дошёл до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. В итоге самый громкий успех в карьере был омрачён грандиозным скандалом из-за одной публикации трёхлетней давности.

Впрочем, последствия бывают и ещё серьёзнее. Так, греческая бегунья Параскеви Папахристу перед Олимпиадой в Лондоне написала в „Твиттере“, что устала от засилья эмигрантов из Африки: „В Греции так много выходцев из Африки… Что ж, по крайней мере комары, которые летят к нам с западного Нила, питаются как дома!“. Эта запись в несколько слов была признана расистской и стоила спортсменке участия в Олимпийских играх. Никакие извинения и раскаяния не помогли. Вывод напрашивается сам собой: хочешь быть популярным — следи за каждым словом. Не хочешь — лучше обходи соцсети за километр.