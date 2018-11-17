Японец Юдзуру Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве

Японский фигурист Юдзуру Ханю одержал победу на этапе серии Гран-при в Москве. По сумме короткой и произвольной программ он получил 278,42 балла.

В пятницу Ханю обновил собственный мировой рекорд в короткой программе, набрав 110,53 балла. В произвольной программе он допустил несколько падений и получил 167,89 балла, отстав от собственного мирового рекорда почти на 23 балла. Ранее стало известно, что на тренировке в субботу он подвернул ногу, однако не стал сниматься с соревнований.