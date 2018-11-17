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Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве
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Японец Юдзуру Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве 

ТАСС + ещё 89 1 час назад
Фото: EPA
Японский фигурист Юдзуру Ханю одержал победу на этапе серии Гран-при в Москве. По сумме короткой и произвольной программ он получил 278,42 балла.
В пятницу Ханю обновил собственный мировой рекорд в короткой программе, набрав 110,53 балла. В произвольной программе он допустил несколько падений и получил 167,89 балла, отстав от собственного мирового рекорда почти на 23 балла. Ранее стало известно, что на тренировке в субботу он подвернул ногу, однако не стал сниматься с соревнований.
Второе место занял грузин Морис Квителашвили (248,58), занимающийся в группе тренера Этери Тутберидзе, третьим стал японец Кадзуки Томоно (238,73).
Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, набравший по сумме выступлений 225,42 балла и занявший четвертое место. Андрей Лазукин стал восьмым (215,78), Артур Дмитриев — 11-м (189,58). Дмитриев предпринял попытку исполнения акселя в четыре оборота (прыжок, который ранее чисто не исполнялся фигуристами — прим. ТАСС), но допустил падение, к тому же судьи постановили, что прыжок был недокручен.
23-летний Ханю напрямую пробился в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Ванкувере. В активе Ханю также победа на этапе в Хельсинки. По итогам выступления фигуристов на турнире в России в финал Гран-при прошел Сергей Воронов, который в текущем сезоне стал вторым на этапе в Японии и третьим — на этапе в США.
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