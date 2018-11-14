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Туктамышева заговорила о президентстве
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Туктамышева рассказала, какой закон продвигала бы, став президентом США 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Твиттере ответила на следующий вопрос:
"Какой самый безумный закон вы бы продвигали, если представить, что вы президент США?".
— Большая вечеринка для всех у бассейна в Белом доме каждую неделю, — написала Туктамышева.
Кроме того, спортсменка отметила, что Санкт-Петербург является лучшим городом мира, и назвала свое утверждение аксиомой.
Туктамышева пошутила о Трампе<br/>
Отметим, что Туктамышева на предстоящем этапе "Гран-при" в Москве будет работать комментатором. Соревнования пройдут 16-18 ноября.
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