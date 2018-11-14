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Тутберидзе рассказала о давлении на Загитову
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Этери Тутберидзе: «На Загитову со всех сторон оказывается огромное давление» 

Спорт-Экспресс + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Этери Тутберидзе, тренер олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой рассказала, что на ее ученице непросто соответствовать многочисленным ожиданиям.
"Нести бремя олимпийской чемпионки очень тяжело психологически. С этим, наверное, сложно справиться, — приводит слова Тутберидзе журнал Международное фигурное катание. — Это вопрос не мотивации, а ожиданий. Алина понимает, чего фанаты ждут от нее, поэтому на нее со всех сторон оказывается огромное давление".
В сезоне-2018/19 16-летняя Загитова выиграла турнир Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе и этап "Гран-при" в Хельсинки. 16-17 ноября она выступит на этапе "Гран-при" в Москве.
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