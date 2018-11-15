Ещё
«За Загитову на Олимпиаде никто не болел»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Траньков: за Загитову на Олимпиаде в 2018 году никто не болел 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков рассказал о свое отношении к чемпионка Олимпиады 2018 года Алине Загитовой, передает "Спорт день за днем".
Фигурист уверил, что у него нет претензий к девушке.
"Я отношусь к Алине абсолютно не предвзято. Главное выигрывать и попасть в финал Гран-при. Прокаты забываются, а результат остается", — поделился мнением спортсмен.
Также он предположил, что на данном этапе необходимо Загитовой.
"Алина взрослеет. Ответственность растет. Отношение к результату становится для нее все более осязаемым. Конечно, нервов будет больше. Если она научится с ними справляться, то будет нормально кататься. Каких-то грубых ошибок Алина не делает", — подчеркнул олимпийский чемпион.
Траньков рассказал о поддержке девушки со стороны спортсменов на Олимпиаде 2018 года.
"На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Евгению Медведеву. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание. А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах. В то же время Алина выиграла Олимпиаду абсолютно заслуженно. Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени", — заключил фигурист.
Напомним, что Загитова заняла первое место на этапе Гран-при, который проходил в Финляндии.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева отказалась от участия в турнире серии "Челленджер" Golden Spin в хорватском Загребе.
Газета.Ru: последние новости
Тутберидзе рассказала об отношении фигуристки Загитовой к критике Тренер Забияко и Энберта осталась довольна выступлением фигуристов в Японии Туктамышева прокомментирует выступление своего бойфренда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что спасает Кокорина и Мамаева91
Вокруг матча России и Германии разгорелся скандал4
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-201824
Загитова победит в Москве и станет как Липницкая
Жену Мамаева лишили машины96
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
00:21
Что спасает Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
04:41
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Хоккей
00:23
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам
Футбол Прочее
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
00:33
Раскрылся скандал с формой российских гимнастов перед ЧМ
Легкая атлетика
02:27
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок
Футбол
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение