«За Загитову на Олимпиаде никто не болел»

Траньков: за Загитову на Олимпиаде в 2018 году никто не болел

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков рассказал о свое отношении к чемпионка Олимпиады 2018 года Алине Загитовой, передает "Спорт день за днем".

Фигурист уверил, что у него нет претензий к девушке.

"Я отношусь к Алине абсолютно не предвзято. Главное выигрывать и попасть в финал Гран-при. Прокаты забываются, а результат остается", — поделился мнением спортсмен.

Также он предположил, что на данном этапе необходимо Загитовой.

"Алина взрослеет. Ответственность растет. Отношение к результату становится для нее все более осязаемым. Конечно, нервов будет больше. Если она научится с ними справляться, то будет нормально кататься. Каких-то грубых ошибок Алина не делает", — подчеркнул олимпийский чемпион.

Траньков рассказал о поддержке девушки со стороны спортсменов на Олимпиаде 2018 года.

"На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Евгению Медведеву. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание. А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах. В то же время Алина выиграла Олимпиаду абсолютно заслуженно. Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени", — заключил фигурист.

Напомним, что Загитова заняла первое место на этапе Гран-при, который проходил в Финляндии.