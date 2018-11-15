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Японский фигурист произвел фурор в Москве
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Тренировку Ханю в Москве посетило около двух тысяч зрителей 

News.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТАСС
Тренировку двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю на арене «Мегаспорт» в Москве, где пройдет пятый этап Гран-при, посетило около двух тысяч зрителей.
Большинство публики составляло японские болельщики, которые встретили своего соотечественника бурными овациями.
Ханю вышел на тренировку во второй группе, в первой работали россияне Михаил Коляда, Андрей Лазукин и Артур Дмитриев.
В четверг начались официальные тренировки московского этапа серии. В пятницу стартую сами соревнования.
Ранее News.ru сообщал, что сборную России на этапе в Москве возглавит Алина Загитова.
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