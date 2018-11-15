Японский фигурист произвел фурор в Москве

Тренировку Ханю в Москве посетило около двух тысяч зрителей

Тренировку двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю на арене «Мегаспорт» в Москве, где пройдет пятый этап Гран-при, посетило около двух тысяч зрителей.

Большинство публики составляло японские болельщики, которые встретили своего соотечественника бурными овациями.

В четверг начались официальные тренировки московского этапа серии. В пятницу стартую сами соревнования.