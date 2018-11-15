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Сотникова не увидела способных повторить ее фирменный трюк
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Сотникова не увидела способных повторить ее фирменный трюк 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: @adelina_sotnikova14
Олимпийская чемпионка Сочи в одиночном фигурном катании Аделина Сотникова заявила, что не знает фигуристки, которая могла бы повторить ее фирменные элементы. Об этом Сотникова написала в Instagram.
По словам фигуристки, никто не может сделать ее ласточку и «вращение Аделины».
«На самом деле, я до сих пор не вижу ни одной фигуристки, которые бы делали эту ласточку, как я. Нескромно, но это факт! А если кто и делает, то она не такая, как моя. Также как вращение Аделины. Как ни крути, оставила свой след в фигурном катании», — написала Сотникова.
Аделина Сотникова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Сочи, но затем исчезла из любительского спорта, сославшись на травмы. После того как она объявила о пропуске сезона 2018/2019, тренер Татьяна Тарасова назвала поведение Сотниковой «идиотскими играми» и заявила, что ее возвращение в спорт «никому не интересно уже».
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