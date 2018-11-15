Сотникова не увидела способных повторить ее фирменный трюк

Олимпийская чемпионка Сочи в одиночном фигурном катании Аделина Сотникова заявила, что не знает фигуристки, которая могла бы повторить ее фирменные элементы. Об этом Сотникова написала в Instagram.

По словам фигуристки, никто не может сделать ее ласточку и «вращение Аделины».

«На самом деле, я до сих пор не вижу ни одной фигуристки, которые бы делали эту ласточку, как я. Нескромно, но это факт! А если кто и делает, то она не такая, как моя. Также как вращение Аделины. Как ни крути, оставила свой след в фигурном катании», — написала Сотникова.