Транькову пожелали рака и смерти за слова о Загитовой

Транькову пожелали заболеть раком из-за Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о нападках фанатов в Instagram. По данным Russia Today, бывшему фигуристу начали угрожать из-за интервью об Алине Загитовой.

Ранее в ходе беседы со Sportsdaily.ru он заявил, что на ОИ-2018 все спортсмены болели за Евгению Медведеву , а не за Алину Загитову. Траньков объяснил, что Загитова на тот момент только ушла из юниоров, а Медведева — «везла сборную на своих плечах» и стала двукратной чемпионкой мира.

Из-за этих слов интернет-пользователи начали оскорблять Транькова и угрожать ему. В ответ он опубликовал фото детского горшка.

«Это не горшок — это голова фанатов-*** [неадекватов — прим.ред.], пустая пластмассовая плошка, с небольшим душком и мимишностью», — так он подписал этот снимок (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Траньков заверил, что не устанет банить таких пользователей. Также он привел примеры некоторых «пожеланий» в свой адрес.

«<…> Умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою «ублюдочную семью», сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! True fan’s (с англ. «настоящие фанаты»! А вы говорите — футбол», — добавил он.

По словам Транькова, в комментариях встречались прямые угрозы расправы и причинения вреда здоровью. Он отметил, что может «испугаться (психануть) и обратиться куда следует».

«Короче буду как Юзу скоро с охраной гонять, за правду дабы мучеником не сделаться», — заключил Траньков.

В интервью, которое разозлило пользователей, Траньков подчеркивал, что Загитова выиграла на Олимпиаде заслуженно: по его мнению, ее программа была технически сильнее, чем у Медведевой.