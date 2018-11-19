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Бутырская оценила форму Загитовой и Медведевой
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Бутырская оценила форму Загитовой и Медведевой 

RT на русском + ещё 31 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первая в истории российского женского фигурного катания чемпионка мира Мария Бутырская в беседе с телеканалом «360» оценила форму 16-летней Алины Загитовой и 18-летней Евгении Медведевой.
«Я в их возрасте не так хорошо каталась. Для меня этот период взросления незаметно прошёл. Я попала в сборную в более позднем возрасте», — заявила она.
По её словам, всё зависит от самих фигуристок, и если они будут следить за режимом, то всё преодолеют.
Со своей стороны, почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев в беседе с газетой «Известия» оценил выступления Загитовой.
«Пока выступления Алины не обходятся без отдельных помарок, но всё равно видно её уверенное выступление для постолимпийского сезона», — считает он.
Как добавил Писеев, было ясно, что после триумфа на Олимпийских играх сразу вернуться в свою лучшую форму спортсменке будет непросто, но свой общий высокий уровень она по-прежнему держит.
«Думаю, дальше она станет только прибавлять, и на главных стартах сезона мы увидим Алину близкой к своим лучшим выступлениям», — заключил он.
Ранее канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником Медведевой, высказал мнение о шансах своей подопечной выйти в финал серии Гран-при по фигурному катанию.
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