Бутырская оценила форму Загитовой и Медведевой

Первая в истории российского женского фигурного катания чемпионка мира Мария Бутырская в беседе с телеканалом «360» оценила форму 16-летней Алины Загитовой и 18-летней Евгении Медведевой

«Я в их возрасте не так хорошо каталась. Для меня этот период взросления незаметно прошёл. Я попала в сборную в более позднем возрасте», — заявила она.

По её словам, всё зависит от самих фигуристок, и если они будут следить за режимом, то всё преодолеют.

«Пока выступления Алины не обходятся без отдельных помарок, но всё равно видно её уверенное выступление для постолимпийского сезона», — считает он.

Как добавил Писеев, было ясно, что после триумфа на Олимпийских играх сразу вернуться в свою лучшую форму спортсменке будет непросто, но свой общий высокий уровень она по-прежнему держит.

«Думаю, дальше она станет только прибавлять, и на главных стартах сезона мы увидим Алину близкой к своим лучшим выступлениям», — заключил он.