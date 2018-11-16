Лазукин назвал свою короткую программу ужасной

Российский фигурист Андрей Лазукин подвел итоги своего выступления в короткой программе на этапе Гран-при в России.
"Практически ничего не получилось — падения, недокруты, все, что можно. Пока не могу объяснить, но я был готов. Это был ужасный прокат, такого быть не должно", — цитирует Лазукина ТАСС.
За свою короткую программу фигурист получил 62,45 балла. Также на этапе выступят россияне Михаил Коляда и Артур Дмитриев.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала Евгению Медведеву, решившую уйти от знаменитого тренера Этери Тутберидзе в подопечные к Брайану Орсеру.