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Лазукин назвал свою короткую программу ужасной
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Фигурист Лазукин назвал свою короткую программу ужасной 

Газета.Ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российский фигурист Андрей Лазукин подвел итоги своего выступления в короткой программе на этапе Гран-при в России.
"Практически ничего не получилось — падения, недокруты, все, что можно. Пока не могу объяснить, но я был готов. Это был ужасный прокат, такого быть не должно", — цитирует Лазукина ТАСС.
За свою короткую программу фигурист получил 62,45 балла. Также на этапе выступят россияне Михаил Коляда и Артур Дмитриев.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала Евгению Медведеву, решившую уйти от знаменитого тренера Этери Тутберидзе в подопечные к Брайану Орсеру.
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