Ещё
Загитова установила новый мировой рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загитова установила новый мировой рекорд 

Рамблер + ещё 53 3 часа назад
Российская фигуристка Алина Загитова установила рекорд в короткой программе на этапе гран-при в Москве.
Загитова набрала за прокат 80,78 балла и после короткой программы занимает первое место.
Предыдущий рекорд в короткой программе также принадлежит Алине Загитовой. В сентябре на соревнованиях Nebelhorn Trophy в Германии, набрав 79,93 балла. Тогда же Алина установила рекорд в произвольной программе, а через месяц побила его на турнире Japan Open.
Российские фигуристы побили мировой рекорд
Ранее на этапе гран-при в Москве спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили рекорд в короткой программе, набрав 78,47 балла.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона по дзюдо убили в очереди за углем173
«Нам показали наше место»39
Транькову пожелали рака и смерти за слова о Загитовой73
Кокорин решился на отчаянный шаг159
Загитовой оказалось все равно на мировой рекорд2
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
04:59
Черчесов обратился к болельщикам
Футбол
03:56
«Нам показали наше место»
Футбол
00:21
Что спасает Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
14:42
Боец ММА задержан в Москве
MMA
04:41
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Хоккей
00:44
Кокорин решился на отчаянный шаг
Футбол
00:23
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение