Загитова установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алина Загитова установила рекорд в короткой программе на этапе гран-при в Москве.

Загитова набрала за прокат 80,78 балла и после короткой программы занимает первое место.

Предыдущий рекорд в короткой программе также принадлежит Алине Загитовой. В сентябре на соревнованиях Nebelhorn Trophy в Германии, набрав 79,93 балла. Тогда же Алина установила рекорд в произвольной программе, а через месяц побила его на турнире Japan Open.