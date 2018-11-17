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Фигуристка Тарасова получила травму
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Фигуристка Тарасова получила травму перед произвольной программой этапа Гран-при в Москве 

ТАСС + ещё 25 4 часа назад
Фото: ТАСС
Фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, получила травму на тренировке перед произвольной программой на этапе серии Гран-при в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Тарасова получила травму на тренировке, столкнувшись с другим фигуристом при заходе на прыжок. Российская фигуристка ударилась подбородком и получила рассечение. Позднее спортсменке будут наложены швы. Однако, как отметил тренер пары Максим Траньков, Тарасова и Морозов не будут сниматься с этапа в Москве и выйдут на лед с произвольной программой в субботу.
После короткой программы спортсмены идут в лидерах, набрав 78,47 балла и обновив мировой рекорд.
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