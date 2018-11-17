Фигуристка Тарасова получила травму перед произвольной программой этапа Гран-при в Москве

После короткой программы спортсмены идут в лидерах, набрав 78,47 балла и обновив мировой рекорд.

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