Фигуристка Тарасова получила травму

Фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, получила травму на тренировке перед произвольной программой на этапе серии Гран-при в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Тарасова получила травму на тренировке, столкнувшись с другим фигуристом при заходе на прыжок. Российская фигуристка ударилась подбородком и получила рассечение. Позднее спортсменке будут наложены швы. Однако, как отметил тренер пары Максим Траньков, Тарасова и Морозов не будут сниматься с этапа в Москве и выйдут на лед с произвольной программой в субботу.
После короткой программы спортсмены идут в лидерах, набрав 78,47 балла и обновив мировой рекорд.