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Самодурова не довольна прокатом на этапе Гран-при
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Фигуристка Самодурова не довольна прокатом на этапе Гран-при 

Газета.Ru + ещё 19 37 минут назад
Фото: twitter
Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при в Москве, передает "Советский спорт".
Спортсменка заняла второе место, уступив своей соотечественнице Алине Загитовой.
"Конечно, только положительные эмоции, очень рада, что смогла справиться с задачей и показать результат. Недовольна тем, как я катала, была зажата. Все время есть недочеты и есть, над чем работать", — поделилась спортсменка.
Ранее первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мнением о прокате Алины Загитовой на этапе Гран-при в Москве.
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