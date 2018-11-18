Самодурова не довольна прокатом на этапе Гран-при

Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при в Москве, передает "Советский спорт".
Спортсменка заняла второе место, уступив своей соотечественнице Алине Загитовой.
"Конечно, только положительные эмоции, очень рада, что смогла справиться с задачей и показать результат. Недовольна тем, как я катала, была зажата. Все время есть недочеты и есть, над чем работать", — поделилась спортсменка.
Ранее первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мнением о прокате Алины Загитовой на этапе Гран-при в Москве.