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Туктамышева отказалась тренироваться у Тутберидзе
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Туктамышева не хотела бы кататься у Тутберидзе 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Reuters
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о возможной работе с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, передает сайт "Матч ТВ".
По словам подопечной Алексея Мишина, ей удобнее тренироваться у мужчины.
"Пошла бы кататься к Тутбердизе? Наверное, нет. Мне очень комфортно с Алексеем Николаевичем. Рада, что у меня тренер мужчина. Они более устойчивы психологически", — сказала Туктамышева.
Ранее сообщалось, что Туктамышевой нравится звание секс-символа российского фигурного катания.
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