Туктамышева отказалась тренироваться у Тутберидзе

Туктамышева не хотела бы кататься у Тутберидзе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о возможной работе с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе , передает сайт "Матч ТВ". По словам подопечной Алексея Мишина, ей удобнее тренироваться у мужчины. "Пошла бы кататься к Тутбердизе? Наверное, нет. Мне очень комфортно с Алексеем Николаевичем. Рада, что у меня тренер мужчина. Они более устойчивы психологически", — сказала Туктамышева. Ранее сообщалось, что Туктамышевой нравится звание секс-символа российского фигурного катания.