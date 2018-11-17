Ещё
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тутберидзе рассказала, как настраивает спортсменок на победы 

Рамблер 3 часа назад
Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о том, как ее подопечная едва не ушла из спорта прошлым летом, сообщает Sports.ru.
«Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой», — поделилась она.
Туктамышева не хотела бы кататься у Тутберидзе
Тутберидзе настраивает спортсменок на победу, обрисовывая им их перспективы.
«Мне нравится это, нравится, когда я говорю девчонкам: «Вот ты поработаешь и получишь это, это и это». А уже после того, как они достигают этого, тренер спрашивает: «Обманула?» — и слышит в ответ: «Нет».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова рассказала, почему не общается с Ханю1
Туктамышева отказалась тренироваться у Тутберидзе2
Чемпиона по дзюдо убили в очереди за углем237
Туктамышева оправдала затравивших Транькова фанатов
«Нам показали наше место»44
Видео
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
01:59
Хабиб не попал в список влиятельных людей в истории UFC
MMA Статьи
01:25
«КамАЗ» и Mazda устроили дрифт в Петербурге
Автоспорт
00:32
Счастливый 13-й гол: Овечкин спасает «Вашингтон»
Хоккей Статьи
00:12
Шарапова эмоционально отреагировала на снег
Теннис
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
07:56
«Кататься с душой»: Загитова рассказала, как поймала кураж
Фигурное катание Статьи
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
04:59
Черчесов обратился к болельщикам
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение