Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт

Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о том, как ее подопечная едва не ушла из спорта прошлым летом, сообщает Sports.ru.
«Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой», — поделилась она.
Тутберидзе настраивает спортсменок на победу, обрисовывая им их перспективы.
«Мне нравится это, нравится, когда я говорю девчонкам: «Вот ты поработаешь и получишь это, это и это». А уже после того, как они достигают этого, тренер спрашивает: «Обманула?» — и слышит в ответ: «Нет».