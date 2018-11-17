Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт

Тутберидзе рассказала, как настраивает спортсменок на победы

Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о том, как ее подопечная едва не ушла из спорта прошлым летом, сообщает Sports.ru

«Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой», — поделилась она.

Тутберидзе настраивает спортсменок на победу, обрисовывая им их перспективы.