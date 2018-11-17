Российская фигуристка хотела стать секс-символом

Российская фигуристка призналась в желании быть секс-символом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о своей популярности. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мне нравится быть секс-символом российского фигурного катания, я давно хотела это звание. А стоило только кофточку снять на выступлении», — заявила фигуристка.

По словам Туктамышевой, ее тренер Алексей Мишин не против использовать провокационные номера и в дальнейших программах.

«А я, если честно, не спрашивала (не хочет ли Мишин номер со стюардессой в короткой программе — прим. «Лента.ру»). Может, хочет. Пока оставим танго. Может, на чемпионате мира поставим показательный еще круче!», — отметила спортсменка.

Во время показательных выступлений на этапе Гран-при в Канаде Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы и исполнила стриптиз, чем приобрела популярность в сети. Иностранные фигуристы запустили в Twitter флешмоб с раздеванием на льду под хэштегом #Tuktikchallenge.