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Коляда: «Сегодня меня сбила музыка»
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Михаил Коляда: «Сегодня меня сбила музыка» 

Спорт-Экспресс + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Михаил Коляда, набравший по итогам двух программ 225,45 балла на московском этапе "Гран-при", отметил, что прокат произвольной программы дался ему тяжело, а провал во второй половине программы после удачно исполненных четверных прыжков в начале выступления повлиял тот факт, что он ехал чуть позже музыки.
— Многие говорят мне, что не надо слушать музыку, а я так не могу, катаюсь под нее, — сказал Коляда. — Спасибо всем переживавшим за меня, мне безумно приятно, но я старался об этом не думать. Неудачная тренировка? А у кого она удачная в 7.45 утра? По изменениям в программах к чемпионату страны пока ничего не знаю, но четверной лутц на тренировках делаю. Когда сделаю удачно в программе четверные, то не расслабляюсь. Расслабиться могу только после того, как встану в финальную позу. Сейчас после того, как у мужчин убрали из произвольной программы 30 секунд, времени на передышку нет совсем.
После неудачных выступлений на двух этапах "Гран-при" Коляда лишился шансов на выход в финал серии. (Екатерина Беспалова)
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