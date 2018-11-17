«Тутберидзе растила меня 10 лет»

Квителашвили: «Тутберидзе, можно сказать, растит меня с 13 лет»

Японец Юдзюру Ханю получил повреждение после падения с четверного прыжка, но все равно выиграл этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. Морис Квителашвили , сменивший спортивное гражданство с российского на грузинское, завоевал серебро и рассказал о том, как Этери Тутберидзе растила его на протяжении десяти лет. Высшим достижением российских фигуристов стало четвертое место Михаила Коляды

Второй день этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве начался со страшной новости — Юдзюру Ханю получил травму.

Российский тренер Алексей Мишин , присутствовавший на утренней тренировке одиночников, сообщил, что японец подвернул ногу после падения с четверного риттбергера.

Ханю довольно долго лежал на льду, пытаясь прийти в себя, после этого сделал еще несколько кругов по катку и досрочно завершил занятие.

Такие известия изрядно напугали российских любителей фигурного катания. Еще вчера двукратный олимпийский чемпион установил мировой рекорд в короткой программе, а сегодня должен был показать произвольную под ту же музыку, которую Евгений Плющенко использовал в сезоне-2003/04 для своей программы «Посвящение Нежинскому».

Ханю признавался, что решил кататься под эту композицию именно потому, что Плющенко является источником его вдохновения. Нетрудно представить, как сильно российские зрители ждали выхода японца.

Уходя с неудачной тренировки, спортсмен заверил, что с ним все в порядке, однако окончательно фанаты выдохнули, только когда Юдзюру показался на разминке перед самым выступлением. Трибуна за его спиной мгновенно окрасилась в бело-красные цвета японского флага.

При объявлении его многочисленных регалий Ханю исполнил каскад и красиво ушел в аплодисменты, однако все остальное время просто катался по льду в спортивной кофте, болтая руками, пока остальные штамповали тройные прыжки в ярких костюмах для выступлений.

Ханю покинул лед раньше всех, едва пробыв там две минуты. Казалось, что он вышел только для того, чтобы соблюсти все формальности и поприветствовать зрителей, но, будь его воля, вообще бы не показался на катке.

Первым после разминки выступал другой японец Казуки Томоно — и какой же это был контраст с недавней безынициативностью Ханю! Заводные ирландские мотивы отлично сочетались с забавной дорожкой шагов, на которой спортсмен быстро семенил ногами на манер лепрекона.

Вкупе с воздушными прыжками, которые удавались чисто один за другим, эта зажигательная программа принесла Томоно 156,47 балла, и он получил 238,73 в сумме. Забегая вперед, можно сказать, что такое выступление принесло Казуки бронзу.

После Томоно мигом пролетело выступление Алексея Красножона , в котором не было ни одного четверного прыжка. И, наконец, на льду показался Ханю — в золото-черном облачении, хмурый, словно не выспавшийся, — и как бы нехотя поскользил по катку «Мегаспорта». Единственный прыжок для разогрева публика встретила с диким восторгом.

Но пришел ли в себя Юдзюру после недавнего повреждения или нет? Интрига искрилась, как блестки на темном костюме японца.

Четверной риттбергер, после которого Ханю подвернул ногу с утра, стоял у него в программе самым первым, однако японец заменил его на сальхов — и справился. Затем последовал четверной тулуп — снова идеально.

Однако последствия травмы все же не прошли даром: под конец выступления у японца неожиданно разладился тройной аксель — и это при том, что он регулярно работает над четверным и, по словам его тренера Брайана Орсера, уже близок к успеху.

Но на московском льду Юдзюру сначала упал с этого элемента, а затем при повторной попытке сделал «бабочку», недокрутив нужное количество оборотов.

Тем не менее программа Ханю была настолько сложна, что даже исполнив ее с ошибками и в упрощенном виде (без риттбергера), он получил 167,89 балла за произвольное выступление и 278,42 — в сумме, уверенно выиграв этап Гран-при.

Невероятно, но японец впервые в карьере победил на двух этапах серии — как правило, на одном из них он занимал лишь место в тройке.

Подопечный Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, который до 2016 года выступал за Россию, а затем сменил спортивное гражданство на грузинское, после короткого выступления занимал промежуточное второе место, что было приятным сюрпризом для его болельщиков. Да, у фигуриста невероятно сложная программа, однако он зачастую не может справиться с нервами и валит дорогие элементы.

Но на этот раз Морис сумел собраться и практически без ошибок исполнил три четверных прыжка, причем два из них — в каскаде. Лишь дважды фигурист оперся о лед рукой — во время приземления с тройного риттбергера и четверного тулупа, но это так и осталось его самой серьезной ошибкой.

Когда отзвучали последние ноты композиции, все трое тренеров Квителашвили — Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков — крепко обнялись, вызвав аплодисменты у публики.

Арена принялась скандировать «Молодцы! Молодцы!», отмечая не только вклад самого спортсмена, но и его наставников. Хочется верить, что с этого момента Морис преодолеет некий психологический порог, и его перестанет лихорадить на четверных.

158,64 балла за произвольную программу и 248,58 в сумме принесли грузинскому фигуристу, ранее выступавшему за Россию, серебро московского этапа Гран-при.

«Что мне дали занятия с Тутберидзе? Я работаю с ней уже десять лет. Она меня, можно сказать, растит с 13 лет.

Это серебро этапа Гран-при — действительно большое достижение для Грузии, но я сам пока не осознаю, что добился этого. Я очень благодарен Федерации фигурного катания Грузии за то, что у меня появился шанс выступить за мою историческую родину», — заявил Квителашвили после проката.

А вот действующие россияне, к сожалению, порадовать публику не смогли. Больше всего шансов внести хоть какой-то позитив были у Михаила Коляды, в арсенале которого есть каскад четверной тулуп + тройной тулуп.

После провала в короткой программе (69,10 балла и промежуточное восьмое место) ученику Валентины Чеботаревой было необходимо совершить подвиг в произвольной — откатать все чисто. В таком случае благодаря невероятной сложности программы у него была бы возможность попасть на пьедестал.

В сообществе поклонников Коляды «ВКонтакте» даже была размещена инструкция, как следует вести себя на трибунах, чтобы помочь фигуристу настроиться на прокат.

В частности, фанатов просили не кричать имя спортсмена в паузе, когда он ожидает включения музыки, а во время самого выступления только хлопать в ритм. Однако, стоило Коляде замереть в стартовой позе, как со всех стороны понеслись крики «Миша, давай!» Народную любовь было не удержать.

Впрочем, Коляде это не помешало выдать ударное начало: четверной сальхов и каскад четверной тулуп + тройной тулуп получились что надо.

Казалось, что самые сложные элементы выполнены и дальше должно быть полегче, однако с Михаилом не соскучишься: он неожиданно испытал трудности с сольными прыжками — тройным акселем и тройным риттбергером. В обоих случаях у фигуриста получились «бабочки» — аксель вышел одинарным, а риттбергер — только двойным. Если бы не это, возможно, россиянину удалось бы обогнать японца Томоно и завоевать бронзу Гран-при.

Оценка за произвольную у Коляды получилась довольно высокой, даже несмотря на ошибки — 156,32, однако из-за потерянной короткой программы он уступил Томоно 225,42 и оказался на обидном четвертом месте.

Другие российские фигуристы Андрей Лазукин Артур Дмитриев оказались на пятом и 11-м месте соответственно. Бойфренд Елизаветы Туктамышевой выступил намного лучше, чем в первый день, исполнив два четверных тулупа и получив 153,33 балла за произвольную программу — почти столько же, сколько Коляда. Собственно, Лазукин и оказался в турнирной таблице сразу вслед за Михаилом.

А вот Дмитриев ухудшил свой результат и с девятого места опустился на 11-е. Фигурист преследует смелую идею первым чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях, однако и на этот раз его постигла неудача — он упал на колени.

Но на все остальные элементы Дмитриев как будто махнул рукой. Зрители, конечно, кричали ему «Молодец» за отчаянную попытку войти в историю с четверным акселем, однако 122 балла за произвольную программу — это печальный результат.