«Суставы болят»: какой ценой Загитова победила в Москве

Алина Загитова завоевала золото этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве и гарантировала себе участие в финале серии. После прокатов спортсменка призналась, что испытывает боль в суставах из-за роста, и даже носит из-за этого тейпы на ногах. За хорошее выступление олимпийской чемпионке подарили гигантского медведя, которого с трудом унесли со льда четыре человека. Другая россиянка Софья Самодурова заняла на турнире второе место.

Субботним вечером в ледовом дворце «Мегаспорт» состоялось главное событие этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве — были разыграны медали в женском одиночном катании.

Впрочем, огромный ажиотаж едва ли соответствовал интриге, которой практически не было: Алина Загитова уверенно завоевала золото, набрав 142,17 за произвольную программу и 222,95 в сумме, а Софья Самодурова подтвердила свои притязания на попадание в элиту фигурного катания, забрав серебро.

По сравнению с короткой программой в тройке призеров произошло лишь одно изменение: швейцарка Алексия Паганини опустилась на пятое место и уступила бронзу Ын Су Лим из Южной Кореи.

Однако зрители подогревали интерес к борьбе как могли:

когда на разминке олимпийская чемпионка Пхенчхана упала с прыжка, вся арена испуганно ахнула — как бы такое не повторилось во время программы?

Ответ стал известен совсем скоро — перед Загитовой в сильнейшей разминке выступала только одна фигуристка, которая тоже, кстати, является ученицей Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Любопытно, что последние напутствия фигуристке давал не главный тренер, а хореограф Даниил Глейхенгауз. Этери не было видно даже у бортика — в этот момент она находилась с Алиной в подтрибунном помещении,

Элизабет уже успела упасть всем телом с тройного флипа, отчаяться, здорово выполнить каскад двойной аксель + двойной тулуп + двойной тулуп, вновь поверить себя и начать жечь на льду, когда Тутберидзе наконец показалась из внутренностей арены, держа в руках салфетницу в виде белого котика, которой пользуется Загитова.

Сама олимпийская чемпионка ни на кого не обращала внимания, то подпрыгивая на месте, то приседая, ухватившись руками за бортик, то устраивая быстрые прогулки вдоль катка. Когда Элизабет завершила свое выступление, Алина тут же порхнула на лед и начала с легкомыслием Кармен, в образ которой ей предстояло вжиться, исполнять тройные прыжки с поднятыми руками.

Не все фигуристы рискуют испытывать такую нагрузку прямо перед выступлением, однако Загитова считает, что лучше быть готовой на 200%, чтобы во время выступления показать 100%.

К сожалению, идеально откататься не получилось: Алина недокрутила по одному прыжку в двух каскадах — пострадали тройные лутц и флип,

а самой серьезной ошибкой спортсменки стала «бабочка» на сольном тройном флипе, который совершенно внезапно получился только двойным. Но уровень сложности программы с лихвой компенсировал некоторые недочеты, так что не оставалось сомнений, что Загитова победит с отрывом. В итоге она превзошла Самодурову почти на 25 баллов.

Сразу после выступления чемпионки Пхенчхана на лед полетел огромный медведь. Дети, которые собирали многочисленные подарки, брошенные фанатами на лед, кое-как довезли внушительную игрушку до твердой поверхности — для этого понадобились усилия четверых (до этого какая-то смелая девочка героически пыталась осилить эту миссию в одиночку, но сдалась после пары метров).

Затем мишку передали в руки одному из тренеров Загитовой Сергею Дудакову , который и занимался его транспортацией.

Судьба огромной игрушки пока неизвестна, зато за более мелкие сувениры можно не беспокоиться, — на свою победную пресс-конференцию фигуристка явилась с красным мешком, доверху набитом подношениями фанатов. На алой материи четко виднелась надпись «Алина Загитова».

«Мое выступление было не очень хорошим, но я очень рада, что смогла собрать все каскады. На последнем прыжке допустила нелепую ошибку, ведь я делала все это на тренировках. Что ж, буду работать дальше, — констатировала спортсменка. — Думаю, за хороший прокат тренеры разрешат мне не исполнять программы на нескольких следующих тренировках.

Зачем мне тейпы на ногах? Когда человек растет, а нагрузки остаются прежними, начинают болеть суставы. Это мне помогает».

Спросили Алину и о конфликте ее фанатов с Максимом Траньковым, который в одном из интервью признался, что все спортсмены болели на Олимпиаде-2018 за Евгению Медведеву

Пока переводчик озвучивал вопрос на английском (причем изначально он перевел его как «конфликт между Траньковым и вами», а не «вашими фанатами», что вызвало протестующие возгласы журналистов), Загитова непонимающе оглядывалась на сидящую рядом с ней Софью Самодурову.

«Ничего не слышала по поводу Транькова, но знаю, что он очень тепло меня поддерживает и всегда дает советы. У меня с ним конфликтов нет, и я его очень уважаю», — стерильно ответила олимпийская чемпионка.

По итогам этого выступления Загитова отобралась в финал Гран-при, который состоится с 6 по 9 декабря в Ванкувере. Самодурова еще не гарантировала себе поездки в Канаду, но очень к ней приблизилась.