Ягудин раскритиковал Коляду после этапа Гран-при в Москве

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал Михаила Коляду после его выступления на пятом этапе серии Гран-при в Москве.

«Я не знаю, как Михаил тренируется. У него всё есть! Линии, техника, прыжки. У него огромный запас, прекрасная высота, он может крутить ещё больше. Как Ханю он, конечно, не может, но хотя бы надо выполнять то, что есть. Либо они так готовятся с тренером, что нет этих прокатов. Это явно от головы идет. Значит, чего-то не хватает, значит, голова не готова при давлении выполнять нужную нагрузку», — приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Он также выразил мнение, что Коляде необходим более жёсткий тренер.

«Что это такое, когда парень разминает четверные прыжки? Я выходил 20 лет назад — сразу тройной аксель делал! Это должно от зубов отскакивать. А это не отскакивает! Значит, тренер нужен такой, чтоб с палкой, простите, стоял у борта, брать психолога. Но психологом должен выступать сам наставник», — сказал Ягудин.

На этапе Гран-при в Москве Коляда занял четвёртое место.

Ранее Коляда рассказал, чего ему не хватило для успешного выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию в России.