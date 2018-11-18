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Ягудин раскритиковал Коляду
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Ягудин раскритиковал Коляду после этапа Гран-при в Москве 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал Михаила Коляду после его выступления на пятом этапе серии Гран-при в Москве.
«Я не знаю, как Михаил тренируется. У него всё есть! Линии, техника, прыжки. У него огромный запас, прекрасная высота, он может крутить ещё больше. Как Ханю он, конечно, не может, но хотя бы надо выполнять то, что есть. Либо они так готовятся с тренером, что нет этих прокатов. Это явно от головы идет. Значит, чего-то не хватает, значит, голова не готова при давлении выполнять нужную нагрузку», — приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Он также выразил мнение, что Коляде необходим более жёсткий тренер.
«Что это такое, когда парень разминает четверные прыжки? Я выходил 20 лет назад — сразу тройной аксель делал! Это должно от зубов отскакивать. А это не отскакивает! Значит, тренер нужен такой, чтоб с палкой, простите, стоял у борта, брать психолога. Но психологом должен выступать сам наставник», — сказал Ягудин.
На этапе Гран-при в Москве Коляда занял четвёртое место.
Ранее Коляда рассказал, чего ему не хватило для успешного выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию в России.
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