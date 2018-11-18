«В шикарной форме»

Что говорили о победе Загитовой на московском этапе Гран-при

Ошибка в заключительной части выступления не помешала россиянке Алине Загитовой в очередной раз доказать своё лидерство, считает чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская . С ней солидарен и известный тренер Александр Жулин . По его словам, спортсменка находится в хорошей форме. Экс-фигурист Алексей Ягудин отметил, что Загитова показывает стабильные результаты, несмотря на боль в суставах.

Россиянка Алина Загитова одержала уверенную победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. После короткой и произвольной программ в её активе было 222,95 балла. Этот успех обеспечил ей путёвку на финальный турнир, который состоится в канадском Ванкувере в начале декабря.

Ранее россиянка уже побеждала на аналогичных соревнованиях в Хельсинки, и большинство экспертов были убеждены, что она продемонстрирует самый высокий результат и на домашнем льду. Практически безошибочное выступление спортсменки многие из них назвали идеальным.

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высоко оценила исполнение основных элементов программы Загитовой. По её мнению, незначительные помарки не испортили общего впечатления от выступления.

«Алина — молодец, у неё было хорошее настроение, и до последнего тройного флипа она действовала, как положено. В момент флипа немножко расслабилась, потому что всё было слишком хорошо. Но ничего страшного не случилось. Это именно те соревнования, на которых можно ошибаться и на которых это допускается. Надо через это пройти, чтобы на более серьёзных турнирах этого не происходило», — приводит слова Бутырской «Спорт Экспресс».

Коллега Загитовой по сборной России Алёна Леонова также считает, что причиной помарки стала незначительная потеря концентрации.

«Поставлю Алине «пять с минусом» за сегодняшнее выступление. Заметно, что она очень волновалась, но, несмотря на это, справилась. Обидно за то, что не получился последний прыжок. Видимо, Загитова немного поторопилась, поэтому допустила ошибку. А так, мне очень нравится её программа. Сейчас, наверное, никто так не катается», — отметила Леонова.

Известный российский тренер Александр Жулин остался доволен выступлением Загитовой на московском этапе Гран-при. Кроме того, специалист уверен, что она сможет показывать высокие результаты на протяжении всего сезона.

«Уверен, что у Алины всё будет хорошо. Она должна делать свою работу, как она может, так как находится в шикарной форме. Сильно программа не будет меняться, потому что все элементы уже расставлены. Изменения коснутся компонентов, хореографии, качества исполнения, но не более. Соответственно её оценка может стать ещё баллов на десять выше. Это точно», — заявил эксперт.

В свою очередь, Алексей Мишин , наставник одной из главных конкуренток Загитовой Елизаветы Туктамышевой , также похвалил успешное выступление россиянки, признав, что 16-летняя олимпийская чемпионка «очень хороша». Однако специалист не стал отвечать на вопрос о том, сможет ли кто-либо продемонстрировать столь же уверенное катание в этом сезоне.

Бывший фигурист Алексей Ягудин отметил, что больше всего в выступлении спортсменки его поразила её уверенность, несмотря на то, что в недалёком прошлом ей пришлось столкнуться с конфликтными ситуациями и критикой в свой адрес.

«После неудачного выступления на чемпионате мира многие «доброжелатели» начали говорить про неё разные вещи. Да, были ошибки в контрольных прокатах, но по ним никогда не судят. Даже этапы Гран-при — тоже подготовка к более важным турнирам. Я помню, как Алина откаталась в Хельсинки, её баллы, и рад, что сейчас вернулась стабильность, которая была в прошлом сезоне», — уверен экс-фигурист.

После произвольной программы Загитова призналась, что испытывает дискомфорт в суставах, вызванный активным ростом организма. По словам Ягудина, эти проблемы не помешали спортсменке показать высочайший уровень.

«Для её изменений в росте оставить такую легкость — дорогого стоит. Значит, в правильном направлении работает команда Алины», — добавил эксперт.

С удачным выступлением на домашнем этапе Гран-при Загитову и других фигуристов поздравил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган