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Загитова сделала неожиданное признание
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Загитова рассказала о стрессе после поражения на ЧМ в Милане 

Рамблер 2 часа назад
16-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, как пережила свою неудачу в Милане в марте. Спортсменка трижды упала в произвольной программе и стала лишь пятой на чемпионате мира по фигурному катанию, пишет «Р-Спорт».
«После я пошла в номер, взяла себе напиток, который не нужно пить обычно, взяла шоколадку и сидела смотрела сериал. И рыдала. Потом успокоилась», — рассказала она.
На уточняющий вопрос девушка ответила, что алкогольным этот напиток не был.
«Просто газированный. Его пить нельзя, но в конце сезона уже не так важно следить за своей формой. Но потом я бегала, чтобы сбросить то, что я наела», — рассказала она.
По словам Загитовой, в той ситуации она поняла, «что нужно докатать до конца и сделать все еще лучше, чтобы этот флип окупился другими элементами».
Ранее тренер Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о том, как ее подопечная едва не ушла из спорта прошлым летом.
«Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой», — поделилась она.
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