Загитова сделала неожиданное признание

Загитова рассказала о стрессе после поражения на ЧМ в Милане

16-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, как пережила свою неудачу в Милане в марте. Спортсменка трижды упала в произвольной программе и стала лишь пятой на чемпионате мира по фигурному катанию, пишет «Р-Спорт».

«После я пошла в номер, взяла себе напиток, который не нужно пить обычно, взяла шоколадку и сидела смотрела сериал. И рыдала. Потом успокоилась», — рассказала она.

На уточняющий вопрос девушка ответила, что алкогольным этот напиток не был.

«Просто газированный. Его пить нельзя, но в конце сезона уже не так важно следить за своей формой. Но потом я бегала, чтобы сбросить то, что я наела», — рассказала она.

По словам Загитовой, в той ситуации она поняла, «что нужно докатать до конца и сделать все еще лучше, чтобы этот флип окупился другими элементами».

Ранее тренер Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о том, как ее подопечная едва не ушла из спорта прошлым летом.