«Предстоящее четырёхлетие пройдёт под знаком перемен»

Жулин об итогах этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве

— Как бы вы оценили выступление россиянки Алины Загитовой, которое у многих оставило неоднозначное впечатление?

— Да, была допущена одна ошибка, но Алина — не робот, поэтому может произойти всякое. В целом спортсменка замечательно откатала свою программу.

— Некоторые фигуристы жаловались на высокую температуру в московском «Мегаспорте». Могли ли, по вашему мнению, не самые комфортные условия спровоцировать недочёт, допущенный Загитовой?

— Я бы не согласился с подобным мнением. Это была рядовая ошибка, в которой не стоит искать нечто большее.

— Подстегнёт ли она фигуристку в будущем?

— С этим разберётся тренер. Но не считаю, что Алине не нужна дополнительная мотивация. Она должна кататься так, как это делает сейчас.

— Второе место в женском одиночном катании заняла соотечественница Загитовой Софья Самодурова. Как вы оцените выступление вчерашней юниорки, которая также практически обеспечила себе путёвку в финал Гран-при?

— Софья — молодец, своеобразная в хорошем смысле этого слова девушка со своим стилем. Она не стушевалась перед домашними трибунами, каталась замечательно. С этим мне бы хотелось поздравить как её наставника Алексея Мишина , так и саму россиянку.

— Во время проката она успевала заигрывать со зрителями. Можно ли говорить о том, что у 16-летней фигуристки уже сформировалась собственная манера катания?

— Вы знаете, артистизм на льду — такая вещь. Она или есть, или её нет. Научиться этому практически невозможно. Поэтому если она и дальше продолжит выступать в таком же стиле, то её может ждать значительный успех. Ведь всегда плюс, если спортсмен имеет своё лицо.

— Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым заняла первое место в соревновании спортивных пар после серьёзного столкновения на тренировке, из-за которого она получила травму и пришлось наложить несколько швов. Сталкивались ли вы с подобным в своей практике? Как после такого правильного настроить фигуристов?

— Всё зависит от человеческих качеств спортсмена. Евгения — настоящий боец, у меня не возникало сомнений, что она выйдет на старт. Мне сложно судить, насколько серьёзной была её травма. Обычно в подобной ситуации сильнее переживает партнёр, потому что на нём лежит большая ответственность и он не понимает, как себя чувствует партнёрша. Но ребята молодцы, выстояли и достаточно успешно откатали всю программу. Думаю, это было их лучшее выступление в нынешнем сезоне, но дальше они будут набирать ещё больше.

— Можно ли было стороннему наблюдателю догадаться, что у дуэта существуют некоторые проблемы?

— Нет, конечно. Если бы я не знал, то и не подумал бы, что Тарасова выступает с серьёзной травмой.

— В короткой программе пара выступила без ошибок, тем самым доказав, что может с лёгкостью обходить соперников, в том числе французов Ванессу Джеймс и Моргана Сипре. В произвольной программе они выглядели столь же уверенно?

— Не думаю, что в данном случае стоит говорить о лёгкости и сбрасывать со счетов Джеймс и Сипре, которые также очень сильны в этом сезоне, несмотря на свой возраст. Я бы сказал, обе эти пары очень конкурентоспособны.

— Третье место заняли ещё одна российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Как бы вы прокомментировали из результат?

— Также хотелось их поздравить. Я приятно удивлён, что такой молодой дуэт в своём первом сезоне практически обеспечил себе выход в финал Гран-при. Это большой плюс для них самих и их тренера Сергея Доброскокова.

— В мужском катании Михаил Коляда занял лишь четвёртое место. Складывается впечатление, что у него не хватает сил добраться до медалей в нынешнем сезоне. С чем это может быть связано?

— Думаю, что здесь речь идёт о проблеме психологического характера. Для примера возьмём вчерашнее выступление. Начав программу с двух чистых четверных прыжков, сальхова и тройного акселя, он допустил элементарные ошибки там, где должен был чувствовать себя наиболее уверенно. Отсюда можно сделать вывод, что затруднение не в физике. Но ответ на этот вопрос может дать только сам Михаил.

— В танцах на льду первое место заняли россияне Александра Степанова и Иван Букин. Можно ли сказать, что подобный успех — исключительно их заслуга или на данный момент лучшие дуэты взяли паузу и не выступают в полную силу?

— Ребята хорошо выступили в произвольной программе, хотя в короткой в этот раз получилось, к сожалению, не всё. Но обо всех результатах можно будет говорить только тогда, когда сильнейшие пары сойдутся между собой на одном льду на более серьёзных турнирах. Давайте подождём, ведь всё познаётся в сравнении. Я очень рад, что наша пара уже отобралась в финал Гран-при, потому что в последнее время у нас не было подобных успехов. Поэтому будем надеяться, что для россиян предстоящее четырёхлетие пройдёт под знаком перемен в лучшую сторону.