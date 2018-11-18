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Чемпионка ОИ оценила выступление Загитовой
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Чемпионка ОИ 1988 года поделилась мнением о прокате Загитовой в Москве 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась относительно выступления фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при в Москве, передает "Советский спорт".
Спортсменка отметила, что, несмотря на ошибку в прыжковой части, девушка достойно выполнила программу.
"Загитова фантастически откатала короткую программу, установив мировой рекорд. В произвольной, к сожалению, сорвала тройной флип. Теперь, как всякая максималистка, Алина, конечно же, будет долго корить себя за эту ошибку. В целом, видно, что олимпийская чемпионка от турнира к турниру прибавляет: вычищает программы, набирает форму. Это очень приятно", — привод слова Бестемьяновой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Напомним, что Загитова победила на этапе Гран-при в России, набрав 222,95 балла за две программы.
Ранее фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова поделились мнением о тренере Максиме Транькове.
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