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Туктамышева объяснила выступления фигуристок с раздеванием 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: @liza_tuktik
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала номера с раздеванием, передает "Советский спорт".
Спортсменка в шутливой форме объяснила тенденцию выступать в нижнем белье.
"Многие российские фигуристы раздеваются. Вам интересно почему? Все просто — в России слишком жарко. Конец ноября, и все еще никакого снега", — отметила Туктамышева в твиттере.
До этого девушка раздевалась во время показательных выступлений на этапах серии Гран-при в Канаде и Японии. Повторила этот опыт Софья Евдокимова, выступающая в паре с Егором Базиным, на соревновании в России.
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Софья Евдокимова , Елизавета Туктамышева , Егор Базин , Советский спорт , Фигурное катание
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