Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала номера с раздеванием, передает "Советский спорт".
Спортсменка в шутливой форме объяснила тенденцию выступать в нижнем белье.
"Многие российские фигуристы раздеваются. Вам интересно почему? Все просто — в России слишком жарко. Конец ноября, и все еще никакого снега", — отметила Туктамышева в твиттере.
До этого девушка раздевалась во время показательных выступлений на этапах серии Гран-при в Канаде и Японии. Повторила этот опыт Софья Евдокимова, выступающая в паре с Егором Базиным, на соревновании в России.