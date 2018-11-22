Тренер Арутюнян высказался об уходе Медведевой от Тутберидзе

"Я приведу вам в пример переход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру и ее переезд в Торонто. Это же целый фейерверк мнений был, и большинство из них — жесткая критика. Предположу, конечно, что негативные мнения высказывали простые люди, не очень понимающие фигурное катание, но все же. Вот под таким шквалом оказалась федерация в результате этого перехода. Это к разговору о связанных руках", — цитирует Арутюняна ТАСС

По мнению специалиста, в переезде Медведевой нет ничего плохого.

"Да ничего "такого" в этом нет — мы давно все изменились. Выйдите на московские улицы, посмотрите — русских машин уже не увидеть. И что? Это так плохо? Так что плохого, что Медведева поехала работать в Канаду?" — добавил Арутюнян.

Ранее тренер оценил шансы российских фигуристов на медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.