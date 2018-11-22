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Тренер Арутюнян высказался об уходе Медведевой от Тутберидзе 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Тренер Рафаэль Арутюнян поделился мнением об уходе российской фигуристки Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
"Я приведу вам в пример переход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру и ее переезд в Торонто. Это же целый фейерверк мнений был, и большинство из них — жесткая критика. Предположу, конечно, что негативные мнения высказывали простые люди, не очень понимающие фигурное катание, но все же. Вот под таким шквалом оказалась федерация в результате этого перехода. Это к разговору о связанных руках", — цитирует Арутюняна ТАСС.
По мнению специалиста, в переезде Медведевой нет ничего плохого.
"Да ничего "такого" в этом нет — мы давно все изменились. Выйдите на московские улицы, посмотрите — русских машин уже не увидеть. И что? Это так плохо? Так что плохого, что Медведева поехала работать в Канаду?" — добавил Арутюнян.
Ранее тренер оценил шансы российских фигуристов на медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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Комментарии
Евгения Медведева , Рафаэль Арутюнян , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе , ИТАР-ТАСС , Фигурное катание
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