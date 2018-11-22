Авербух беспардонно влез в склоки Медведевой и Тутберидзе

Молодая фигуристка может встретиться со своей наставницей на финале Гран-при, который состоится в Канаде с 6 по 9 декабря. По мнению Авербуха, они обязательно помирятся, но для этого должно пройти время.

"Я думаю, что их примирение обязательно произойдет. Но, конечно, чуть позже, когда страсти абсолютно улягутся. Уверен, что у каждой стороны есть своя правда. Я, как человек со стороны, понимаю: процесс уже пошел, и не вижу в нем ни правых, ни виноватых", — поделился он.

Хореограф выступил в защиту Евгении Медведевой, которую многие обвинили в том, что она стала хуже кататься после переезда в Канаду. Стиль катания спортсменки изменился, потому что она повзрослела.

"Я считаю, что у Жени сейчас появилось женское катание. И не из-за работы с Орсером, а просто ей уже 19 лет, она повзрослела, жесты стали более осознанными. Женя выглядит на льду более взрослой", — цитирует Авербуха портал "Спорт-экспресс".

Он также заявил, что на шестом этапе Гран-при будет высокая конкуренция, но у молодой фигуристки есть все шансы завоевать золото на соревнованиях. Ее главной соперницей сейчас является россиянка Алина Загитова

"Уровень катания у Жени очень высокий. Она двукратная чемпионка мира. Серебряный призер Олимпиады. Пока она не показывает своего катания, абсолютный лидер сезона — это, конечно, Алина Загитова", — заключил он.

Ранее тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, что к Этери Тутберидзе всегда приходили "технически подготовленные юные фигуристки", которые были гораздо сильнее своих иностранных сверстниц.

"Это фабрика по производству фигуристок, нигде в мире таких 11–12-летних девочек нет. У них "двойная прочность", — отметил он.

Арутюнян также похвалил саму Тутберидзе и ее команду.

"В группе Этери работают прекрасные специалисты, и она сама — прекрасный тренер", — сказал Рафаэль.