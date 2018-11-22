Медведева назвала Плющенко королем фигурного катания

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, кого считает королем в фигурном катании, передает "Советский спорт"

Медведева приняла участие в рубрике на канале Olympic Channel. Спортсменка должна была назвать свои ассоциации с разными фигуристами.

Королем фигурного катания она назвала японца Юдзуру Ханю. При этом королем номер один для Медведевой является Евгений Плющенко

Ранее тренер Медведевой рассказал о готовности спортсменки к этапу Гран-при во Франции.