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Медведева назвала Плющенко королем фигурного катания 

Газета.Ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: Reuters
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, кого считает королем в фигурном катании, передает "Советский спорт".
Медведева приняла участие в рубрике на канале Olympic Channel. Спортсменка должна была назвать свои ассоциации с разными фигуристами.
Российскую фигуристку Александру Трусову она считает мисс четверной лутц, а испанца Хавьера Фернандеса — милым.
Королем фигурного катания она назвала японца Юдзуру Ханю. При этом королем номер один для Медведевой является Евгений Плющенко.
Ранее тренер Медведевой рассказал о готовности спортсменки к этапу Гран-при во Франции.
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Евгения Медведева , Хавьер Фернандес , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Советский спорт , Фигурное катание
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