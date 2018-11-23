Противостояние фанатов Медведевой и Загитовой сравнили с помешательством

Хореограф в фигурном катании Илья Авербух поделился мнением о противостоянии в интернете болельщиков двух российских фигуристок — Евгении Медведевой и Алины Загитовой, передает "Спорт День за Днем".

"С одной стороны, это неплохо и привлекает внимание к фигурному катанию. Но иногда это становится похоже на какое-то помешательство и переходит рамки дозволенного. Я бы посоветовал всем поддерживать своих любимцев, но и уважительно относиться к их соперникам", — сказал он.

Также Авербух уверил, что в отношениях друг с другом Медведева и Загитова не испытывают проблем.

"Уверен, что у Жени и Алины нет никакого конфликта. Они нормально общаются и уважают друг друга. Я не вижу причин, по которым они должны не жать друг другу руки", — заключил хореограф.