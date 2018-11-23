Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плющенко высмеял Ягудина за катание на корпоративе 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высмеял победителя Игр-2002 Алексея Ягудина за участие в корпоративном мероприятии, которое прошло в развлекательном комплексе, на котором занимается академия Плющенко, сообщает "Советский спорт".
"Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в "Ангелах Плющенко" — Алексей Ягудин!" — написал Плющенко в инстаграме.
Запись была сопровождена хэштегами "ни чести ни достоинства по отношению к себе", "это же надо так любить деньги", "беспринципный мальчуган", "незваный гость", "на ваш корпоратив недорого", "кто знает тот поймет.
На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Ягудин завоевал золото в одиночном фигурном катании, а Плющенко занял второе место.
Ранее фигуристка Евгения Медведева назвала Плющенко "королем номер один" в фигурном катании.
Газета.Ru: последние новости
Противостояние фанатов Медведевой и Загитовой сравнили с помешательством Медведева назвала Плющенко королем фигурного катания Москвина поделилась ожиданиями от выступления Загитовой в финале Гран-при
Евгения Медведева , Алексей Ягудин , Евгений Плющенко , Советский спорт , Фигурное катание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Можешь звонить на этот номер в любой ситуации»82
Валуев признался в опухоли мозга216
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов98
Дзюба пошутил над шубой журналиста9
В семье Хабиба случилось горе58
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
00:15
Дзюба пошутил над шубой журналиста
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение