Плющенко высмеял Ягудина за катание на корпоративе

"Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в "Ангелах Плющенко" — Алексей Ягудин!" — написал Плющенко в инстаграме.

Запись была сопровождена хэштегами "ни чести ни достоинства по отношению к себе", "это же надо так любить деньги", "беспринципный мальчуган", "незваный гость", "на ваш корпоратив недорого", "кто знает тот поймет.

На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Ягудин завоевал золото в одиночном фигурном катании, а Плющенко занял второе место.