Загитова отказалась ответить, хочет ли встретится с Медведевой в финале Гран-при в Ванкувере

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отказалась отвечать на вопрос о том, хотелось ли бы ей встретится с Евгенией Медведевой в финале серии Гран-при.

«Это провокационный вопрос, я не буду отвечать на него», — сказала спортсменка.

Она также добавила, что не знает, будет ли смотреть этап Гран-при во Франции с участием Медведевой.

«В целом пока не знаю буду ли смотреть трансляцию. Если получится — обязательно сделаю это», — заявила Загитова.

При этом она не стала оценивать шансы соотечественницы на выход в финал серии Гран-при.

Соревнования во Франции пройдут с 23 по 25 ноября в Гренобле. Финал серии Гран-при состоится в канадском Ванкувере с 7 по 9 декабря.