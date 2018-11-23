Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отказалась отвечать на вопрос о том, хотелось ли бы ей встретится с Евгенией Медведевой в финале серии Гран-при.
«Это провокационный вопрос, я не буду отвечать на него», — сказала спортсменка.
Она также добавила, что не знает, будет ли смотреть этап Гран-при во Франции с участием Медведевой.
«В целом пока не знаю буду ли смотреть трансляцию. Если получится — обязательно сделаю это», — заявила Загитова.
При этом она не стала оценивать шансы соотечественницы на выход в финал серии Гран-при.
Соревнования во Франции пройдут с 23 по 25 ноября в Гренобле. Финал серии Гран-при состоится в канадском Ванкувере с 7 по 9 декабря.
Ранее тренер Медведевой Брайан Орсер оценил форму своей подопечной перед стартом этапа Гран-при во Франции.