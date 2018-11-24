Ученица Тутберидзе исполнила уникальный каскад

Отмечается, что этот каскад не исполнялся в фигурном катании ни женщинами, ни мужчинами.

Трусова стала первой фигуристкой, которая на соревнованиях приземлила сольный четверной лутц. Также она первая в женском фигурном катании исполнила произвольную программу с двумя четверными прыжками.

14-летняя ученица Этери Тутберидзе выступит в финале юниорского Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

Ранее Трусова заявила, что не намерена никому ничего доказывать.