Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученица Тутберидзе исполнила уникальный каскад 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила на тренировке каскад из четверного лутца и тройного риттбергера, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что этот каскад не исполнялся в фигурном катании ни женщинами, ни мужчинами.
Трусова стала первой фигуристкой, которая на соревнованиях приземлила сольный четверной лутц. Также она первая в женском фигурном катании исполнила произвольную программу с двумя четверными прыжками.
14-летняя ученица Этери Тутберидзе выступит в финале юниорского Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.
Ранее Трусова заявила, что не намерена никому ничего доказывать.
Газета.Ru: последние новости
Медведева: говорю по-русски только с мамой, бабушкой и двумя друзьями Туктамышева объяснила выступления фигуристок с раздеванием Фигурист Самарин стал вторым в короткой программе на Гран-при во Франции
Александра Трусова , Этери Тутберидзе , Советский спорт , Фигурное катание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева «провалилась» во Франции74
Медведева отреклась от русского языка312
Ягудин ответил на жесткий выпад Плющенко54
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину30
Плющенко взбесился из-за бестактности Ягудина36
Видео
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
00:15
Дзюба пошутил над шубой журналиста
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение