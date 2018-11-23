Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плющенко обратился к Медведевой перед заключительным этапом Гран-При 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил обладательницу двух серебряных медалей Игр Евгению Медведеву за то, что назвала его "королем номер один" в фигурном катании, сообщает "Советский спорт".
"Дорогая Женя! Спасибо за приятные слова. Желаем тебе удачного выступления на Гран-при Франции. У тебя все получится!" — написал Плющенко в инстаграме.
Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию стартовал 23 ноября в Гренобле. Свои короткие программы представят россиянки Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась отвечать на вопрос о возможной встрече с Медведевой.
Газета.Ru: последние новости
Плющенко высмеял Ягудина за катание на корпоративе Фигуристка Медведева выступит на этапе Гран-при во Франции Ученица Тутберидзе заявила, что не намерена никому ничего доказывать
Евгения Медведева , Евгений Медведев , Станислав Константинов , Мария Сотскова , Алина Загитова , Евгений Плющенко , Газета.Ru , Советский спорт , Фигурное катание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плющенко поставили на место после жесткого выпада12
Медведева вновь упустила лидерство4
«Можешь звонить на этот номер в любой ситуации»111
Валуев признался в опухоли мозга216
«Локомотив» сенсационно проиграл
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
00:15
Дзюба пошутил над шубой журналиста
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение