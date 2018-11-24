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Медведева почти прекратила общение на русском 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что общается преимущественно на английском языке. Ее слова приводит РИА Новости.
«Я говорю по-русски только с моей мамой, бабушкой и двумя моими друзьями. С одним из этих друзей мы говорим наполовину на русском, наполовину на английском. Я поменяла все в моей жизни. Может быть, я привыкла к этому, но еще не полностью», — заявила Медведева.
Медведева не смогла занять первое место на этапе Гран-при во Франции
23 ноября фигуристка заняла третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при во Франции (67,55 балла). Россиянке необходимо стать первой на турнире во Франции для того, чтобы попасть в финальную часть соревнований.
В мае 2018-го Медведева ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала сотрудничать с Брайаном Орсером.
На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряные медали, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. В ее активе также два золота чемпионатов мира.
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