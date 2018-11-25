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Фигуристка Медведева отказалась от социальных сетей 

Газета.Ru + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что приняла решение отказаться от социальных сетей, передает "Советский спорт".
Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при во Франции и не смогла выйти в финальную часть Гран-при, которая состоится с 6 по 9 декабря в Ванкувере.
"Совет "Женя, не читай это" уже не работает. Меня давно уже нет в соцсетях. За меня страничку в инстаграме ведут другие люди. Агенты. Поэтому я отреклась от соцсетей, меня там почти нет. Мне жаль, что я не могу прочитать о всей поддержке моих фанатов, но от соцсетей я отказалась. Я сама так решила.
Просто в один прекрасный день я поняла, что так жить невозможно. Я, конечно, понимаю, что очень многие этого добиваются. Того, чтобы мне стало невозможно жить. Но у них не получится это, потому что есть кнопка "удалить инстаграм", — заявил она.
Ранее Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при во Франции.
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Евгения Медведева , Советский спорт , Фигурное катание
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