Фигуристка Медведева отказалась от социальных сетей

Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при во Франции и не смогла выйти в финальную часть Гран-при, которая состоится с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

"Совет "Женя, не читай это" уже не работает. Меня давно уже нет в соцсетях. За меня страничку в инстаграме ведут другие люди. Агенты. Поэтому я отреклась от соцсетей, меня там почти нет. Мне жаль, что я не могу прочитать о всей поддержке моих фанатов, но от соцсетей я отказалась. Я сама так решила.

Просто в один прекрасный день я поняла, что так жить невозможно. Я, конечно, понимаю, что очень многие этого добиваются. Того, чтобы мне стало невозможно жить. Но у них не получится это, потому что есть кнопка "удалить инстаграм", — заявил она.

Ранее Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при во Франции.