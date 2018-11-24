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Российская фигуристка Медведева не смогла пробиться в финал Гран-при
ТАСС
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ещё 54
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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61
Российская фигуристка
Евгения Медведева
заняла четвертое место на этапе Гран-при, который проходит во Франции.
Этот результат не позволил спортсменке пробиться в финал Гран-при, который пройдет 5-9 декабря в Ванкувере.
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