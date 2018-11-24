Российская фигуристка Медведева не смогла пробиться в финал Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при, который проходит во Франции.

Этот результат не позволил спортсменке пробиться в финал Гран-при, который пройдет 5-9 декабря в Ванкувере.