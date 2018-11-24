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Российская фигуристка Медведева не смогла пробиться в финал Гран-при 

ТАСС + ещё 54 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при, который проходит во Франции.
Этот результат не позволил спортсменке пробиться в финал Гран-при, который пройдет 5-9 декабря в Ванкувере.
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Евгения Медведева , Фигурное катание
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