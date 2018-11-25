Тренер Медведевой не смог объяснить ее неудачу на этапе Гран-при

Медведева заняла четвертое место на этапе и не смогла выйти в финал Гран-при, который состоится с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

"Что произошло с Медведевой во время проката? Я не знаю. Она была замечательно готова, провела отличные тренировки. У нее все получалось. Но у нас впереди достаточно непростой работы, сезон длинный", — заявил специалист.

Стоит отметить, что Медведева начала сотрудничество с Орсером в межсезонье этого года после того, как ушла от российского специалиста Этери Тутберизе.

Ранее сообщалось, что фигуристка Медведева отказалась от социальных сетей.