Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Медведевой не смог объяснить ее неудачу на этапе Гран-при 

Газета.Ru + ещё 98 1 час назад
Фото: РИА Новости
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, не смог объяснить неудачу спортсменки на этапе Гран-при во Франции, передает "РИА Новости".
Медведева заняла четвертое место на этапе и не смогла выйти в финал Гран-при, который состоится с 6 по 9 декабря в Ванкувере.
"Что произошло с Медведевой во время проката? Я не знаю. Она была замечательно готова, провела отличные тренировки. У нее все получалось. Но у нас впереди достаточно непростой работы, сезон длинный", — заявил специалист.
Стоит отметить, что Медведева начала сотрудничество с Орсером в межсезонье этого года после того, как ушла от российского специалиста Этери Тутберизе.
Ранее сообщалось, что фигуристка Медведева отказалась от социальных сетей.
Газета.Ru: последние новости
Ученица Тутберидзе заявила, что не намерена никому ничего доказывать Российская пара фигуристов выиграла короткую программу на Гран-при во Франции Туктамышева рассказала об эмоциях после победы в Канаде
Евгения Медведева , Брайан Орсер , РИА Новости , Фигурное катание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева объяснила свой провал86
Ученица Тутберидзе совершила «прорыв»8
Лебедев победил американца Уилсона2
Медведева удивлена количеству негатива в свой адрес1
Медведева отреклась от русского языка335
Видео
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
00:15
Дзюба пошутил над шубой журналиста
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение