Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева призналась, что не ожидала столь большого количества негатива в свой адрес 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что не ожидала столь большого количества негатива в свой адрес со стороны некоторых болельщиков.
«Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла наговаривать. Что люди разделяться на два лагеря», — приводит слова Медведевой РИА Новости.
Он отметила, что не ожидала, что количество негатива в её адрес будет настолько большим.
«Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти, я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время», — добавила 19-летняя фигуристка.
Ранее Медведева объяснила своё неудачное выступление на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском: последние новости
Медведева объяснила своё неудачное выступление на Гран-при во Франции Медведева рассказала, кого считает королём фигурного катания Россияне Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во Франции
Евгения Медведева , РИА Новости , Фигурное катание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева объяснила свой провал51
Ученица Тутберидзе совершила «прорыв»7
Медведева «провалилась» во Франции101
Медведева отреклась от русского языка334
Медведева отказалась от соцсетей2
Видео
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
00:15
Дзюба пошутил над шубой журналиста
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение