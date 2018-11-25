Медведева призналась, что не ожидала столь большого количества негатива в свой адрес

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что не ожидала столь большого количества негатива в свой адрес со стороны некоторых болельщиков.

«Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла наговаривать. Что люди разделяться на два лагеря», — приводит слова Медведевой РИА Новости.

Он отметила, что не ожидала, что количество негатива в её адрес будет настолько большим.

«Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти, я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время», — добавила 19-летняя фигуристка.

Ранее Медведева объяснила своё неудачное выступление на этапе Гран-при во Франции.