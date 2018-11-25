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Орсера разочаровало выступление Медведевой 

News.ru 2 часа назад
Фото: Naoki Nishimura/AFLO /Global Look Press
Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что «очень разочарован» выступлением своей российской подопечной Евгении Медведевой на Гран-при во Франции. При этом специалист подчеркнул, что «ещё наступит время», когда она снова будет сиять.
«Я очень разочарован. Но обещаю, что никогда не потеряю веру в нее. Еще наступит время, когда она снова будет сиять», — цитирует «Чемпионат» Орсера.
Медведева признала ошибки во время выступления во Франции
Ранее сообщалось, что Медведева несколько раз упала во время проката. Ошибки не позволили ей пройти в финал Гран-при, который будет проходить с 5 по 9 декабря 2018 года в канадском Ванкувере.
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