Орсера разочаровало выступление Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что «очень разочарован» выступлением своей российской подопечной Евгении Медведевой на Гран-при во Франции. При этом специалист подчеркнул, что «ещё наступит время», когда она снова будет сиять.

«Я очень разочарован. Но обещаю, что никогда не потеряю веру в нее. Еще наступит время, когда она снова будет сиять», — цитирует «Чемпионат» Орсера.

Ранее сообщалось, что Медведева несколько раз упала во время проката. Ошибки не позволили ей пройти в финал Гран-при, который будет проходить с 5 по 9 декабря 2018 года в канадском Ванкувере.