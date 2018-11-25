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Бутырская предположила, что Медведевой стало тяжелее прыгать из-за лишнего веса 

RT на русском + ещё 1 58 минут назад
Фото: Reuters
Первая в истории российского женского фигурного катания чемпионка мира Мария Бутырская высказала мнение о причинах неудачных выступлений Евгении Медведевой в нынешнем сезоне.
«У Медведевой не получилось многое. Видно, что сейчас спортсменка находится не в лучшей форме. Видно, что первый тройной прыжок даётся Евгении тяжело. Мы привыкли видеть порхающую бабочку, когда она прыгает. Сейчас в этих прыжках виден надрыв. По телевизору очень тяжело судить, но, наверное, у неё может быть лишний вес. Она немножко поправилась, и всё стало тяжелее», — приводит слова Бутырской Sport24.
Она отметила, что это проблема решится, и все увидят прежнюю Медведеву, а может даже она станет ещё лучше.
«Есть компоненты где стало лучше, и есть моменты, в которых Женя показывает не совсем то, что бы мы хотели видеть. Должно пройти больше времени, чтобы мы окончательно дали оценку», — добавила эксперт.
Медведева заняла четвёртое место на этапе во Франции и не смогла квалифицироваться в финал Гран-при, который пройдёт в Канаде.
Ранее Медведева объяснила своё неудачное выступление на этапе Гран-при во Франции.
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Евгения Медведева , Мария Бутырская , Фигурное катание
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