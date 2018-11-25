Авербух не видит катастрофы в неудачных результатах Медведевой

Известный российский хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Медведевой на этапе серии Гран-при во французском Гренобле.

«Конечно, это неудачное выступление и неудачная первая половина сезона, но ничего катастрофического не произошло. Я уверен, что сейчас у Жени будет некое переосмысление. Очень важно не впадать в депрессию и пахать на тренировках», — приводит слова Авербуха телеканал «360».

Он отметил, что на чемпионате России также не будет просто, поскольку там весьма высокий уровень конкуренции.

«Грустить некогда, надо брать себя в руки и набирать форму, потому что на данный момент мы видим, что Женя просто не готова показывать то выступление, к какому она нас сама и приучила. Но все это ей по плечу, сложнейший период притирки к новому тренеру, к новым условиям и новой жизни пройдёт», — добавил специалист.

Медведева заняла четвёртое место на этапе во Франции и не смогла квалифицироваться в финал Гран-при, который пройдёт в Канаде.

Ранее Медведева объяснила своё неудачное выступление на этапе Гран-при во Франции.