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Авербух не видит катастрофы в неудачных результатах Медведевой 

RT на русском + ещё 9 5 часов назад
Фото: Reuters
Известный российский хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Медведевой на этапе серии Гран-при во французском Гренобле.
«Конечно, это неудачное выступление и неудачная первая половина сезона, но ничего катастрофического не произошло. Я уверен, что сейчас у Жени будет некое переосмысление. Очень важно не впадать в депрессию и пахать на тренировках», — приводит слова Авербуха телеканал «360».
Он отметил, что на чемпионате России также не будет просто, поскольку там весьма высокий уровень конкуренции.
«Грустить некогда, надо брать себя в руки и набирать форму, потому что на данный момент мы видим, что Женя просто не готова показывать то выступление, к какому она нас сама и приучила. Но все это ей по плечу, сложнейший период притирки к новому тренеру, к новым условиям и новой жизни пройдёт», — добавил специалист.
Медведева заняла четвёртое место на этапе во Франции и не смогла квалифицироваться в финал Гран-при, который пройдёт в Канаде.
Ранее Медведева объяснила своё неудачное выступление на этапе Гран-при во Франции.
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Комментарии
Евгения Медведева , Илья Авербух , Фигурное катание
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