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Фигурист Воронов высказался о своём выходе в финал Гран-при 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Россиянин Сергей Воронов прокомментировал свой выход в финал серии Гран-при по фигурному катанию.
«Это будет очередной старт в сезоне, поэтому сейчас всё рутинно, буднично. Конечно, я рад, что смог отобраться в финал, и рад, что я единственный из наших одиночников смог это сделать», — приводит слова Воронова ТАСС.
Он отметил, что у всего его соотечественников была возможность пробится в финал Гран-при, которую они сами и упустили.
«Ребята откатались так, как откатались, заняли определённые места и не отобрались. Это вопрос к их тренерам и им самим. Я свои этапы откатал, где-то были и ошибки, но медали не обсуждаются», — добавил спортсмен.
Финал Гран-при сезона-2018/19 пройдёт в канадском Ванкувере с 5 по 9 декабря.
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Илья Авербух , Сергей Воронов , ИТАР-ТАСС , Фигурное катание
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