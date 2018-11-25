Фигурист Воронов высказался о своём выходе в финал Гран-при

Россиянин Сергей Воронов прокомментировал свой выход в финал серии Гран-при по фигурному катанию.

«Это будет очередной старт в сезоне, поэтому сейчас всё рутинно, буднично. Конечно, я рад, что смог отобраться в финал, и рад, что я единственный из наших одиночников смог это сделать», — приводит слова Воронова ТАСС.

Он отметил, что у всего его соотечественников была возможность пробится в финал Гран-при, которую они сами и упустили.

«Ребята откатались так, как откатались, заняли определённые места и не отобрались. Это вопрос к их тренерам и им самим. Я свои этапы откатал, где-то были и ошибки, но медали не обсуждаются», — добавил спортсмен.

Финал Гран-при сезона-2018/19 пройдёт в канадском Ванкувере с 5 по 9 декабря.