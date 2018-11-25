Что говорили о неудаче Медведевой на Гран-при во Франции

Поражение Евгении Медведевой на этапе Гран-при во Франции стало неприятной неожиданностью не только для многих болельщиков, но и для экспертов. После третьего места на Skate Canada на турнире в Гренобле россиянке было необходимо занимать минимум вторую строчку, при этом набирать максимально возможное количество баллов. Однако справиться ни с одной из этих задач ей оказалось не под силу. Как итог, серьёзные ошибки при исполнении прыжковых элементов и четвёртое место в турнирной таблице. Помимо японок Рики Кихиры и Маи Михары, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр уступила и американке Брэди Теннелл

Таким образом, начало нового этапа в карьере Медведевой начинается с неудачи в Гран-при, где она не смогла отобраться в число шести сильнейших. При этом известный российский хореограф Илья Авербух считает, что «ничего катастрофического не произошло».

«Мы не раз были свидетелями того, как складывались спортивные судьбы больших чемпионов. Они должны проходить через всё. В частности, и через полосу неудач. Конечно, мы должны поддерживать Женю, как и всех наших девчонок — Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву, Марию Сотскову», — заявил серебряный призёр Олимпиады-2002 телеканалу «360».

По его мнению, сейчас Медведевой нельзя впадать в депрессию, а необходимо продолжать усердно тренироваться.

«Грустить некогда, надо брать себя в руки и набирать форму. На данный момент мы видим, что Евгения просто не готова показывать то, к чему она нас сама и приучила. Но всё это ей по плечу, сложнейший период притирки к новому тренеру, условиям и жизни пройдёт. И Медведева ещё не раз будет радовать нас своими блистательными выступлениями», — заключил Авербух.

Схожего мнения придерживается и заслуженный тренер России Людмила Великова . По её словам, Медведевой нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции и демонстрировать высокие результаты.

«У неё взрослая фигура, она не маленькая девочка, ей трудно справиться. Сейчас все проблемы пройдут, и она восстановится. Я согласна с ней, когда она говорит, что все неудачи от головы. На тренировке она всё исполняет, но выходит — и не может. Очень сочувствую Жене, я думаю, она выберется из этой ситуации», — приводит слова Великовой ТАСС.

По словам первой в истории России чемпионки мира по фигурному катанию Марии Бутырской, Медведевой не стоило начинать свою программу с нового для неё каскада (двойной аксель — тройной риттбергер), ведь именно ошибка в нём немного надломила спортсменку.

«Нужно было сделать то, что она умеет, — чисто откататься произвольную программу, как она сделала в Канаде. Когда она постоянно выигрывала, ей не было равных. Женя не давала возможности соревноваться с собой. А теперь ей нужно догонять других. Тех, кто ушёл вперед», — сказала Бутырская «Спорт-Экспрессу».

По её словам, с таким катанием Медведевой не на что рассчитывать на чемпионате России, что автоматически лишит её возможности выступить на первенствах мира и Европы.

«Девчонки в нашей стране хотят попасть на самый высокий уровень. А здесь существует эта психологическая проблема, когда ты уже не первый и тебя обгоняют. Нужно приводить себя в порядок», — заключила спортсменка.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, критиковать нужно не саму Медведеву, а её нового тренера — канадца Брайана Орсера.

«Видим, как на тренировках Женя прыгает, на разминке делает элементы, а во время стартов не получается. Видимо, в ходе подготовки Орсер не нашёл общий язык со спортсменкой. Проигрывает всегда тренер, выигрывает — атлет. Я сам наставник, и когда мой ученик катается плохо, могу винить только себя. Претензии должны быть скорее к тренерскому штабу, чем к самой Медведевой. Знаю, что она очень работоспособная, покладистая и дисциплинированная», — выразил мнение Траньков.

Он также считает, что Медведевой значительно сложнее выступать из-за постоянного давления со стороны болельщиков.

«Спасибо большое армии псевдоболельщиков, которые устраивали различные экзекуции в социальных сетях и продолжают это делать. Конечно, это большой прессинг.

Над ней довлел результат, Женя не привыкла занимать четвёртые места. И для неё это стресс. Не могу сказать, что глаза не горели, но был какой-то перенастрой. Она вышла очень серьёзной, начала немного зажато. Для меня Медведева не выглядит такой воздушной, как была раньше. Пока она тяжеловата во время катания и исполнения прыжковых элементов», — добавил олимпийский чемпион.

Согласилась с коллегой и призёр чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко . По её словам, публика ждёт от Медведевой слишком высоких результатов, и это оказывает на фигуристку огромное давление.

«У Медведевой уже просто не выдерживают нервы. Она не может спокойно кататься. Когда она выходит на лёд, понимает, что всё внимание приковано к ней. Это очень тяжело, учитывая её возраст. Надеюсь, что проблема временная, что Евгения её переборет и уже к чемпионату Европы будет спокойнее», — сказала Дробязко.

Олимпийский чемпион Алексей Урманов также считает, что излишнее внимание со стороны болельщиков и прессы повлияли на выступление Медведевой.

«Мир жестокий, люди тоже. Медведевой непросто. И не только из-за давления, которое на неё оказывается. Всё очень быстро меняется. …Люди, которые пишут гадости, вообще об этом не думают. Спортсмен закаляется годами. Я желаю Жене восстановления, пусть приходит в себя. Ей надо приобретать ту форму, которая была, выходить из кризиса. Надо пережить неудачи, разговоры, которые идут от недоброжелателей. Всё это возможно. Лиза Туктамышева смогла справиться с этим», — цитирует Урманова «Чемпионат».

Прокомментировали поражение Медведевой и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В пресс-службе организации отметили, что Евгении требуется время для того, чтобы вновь выступать на высочайшем уровне.