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Траньков рассказал о самочувствии Тарасовой после падения на тренировке на Гран-при в России 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Тренер российской пары фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков рассказал о состоянии здоровья спортсменки, ударившеся челюстью об лёд на тренировке во время этапа серии Гран-при в России.
«У Жени ещё остаются на лице швы, которые на следующей неделе должны снять. У неё есть некоторые проблемы с правым коленом, но врачи полетели с ребятами. У нас есть неделя, усиленно делаются процедуры, лечим, и я думаю, что всё должно быть в порядке», — приводит слова Транькова ТАСС.
Тарасова и Морозов не смотря на повреждение спортсменки стали победителями этапа в России.
Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов будут в США готовиться к финалу Гран-при по фигурному катанию.
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Максим Траньков , Евгения Тарасова , Владимир Морозов , ИТАР-ТАСС , Фигурное катание
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