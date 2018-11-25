Траньков рассказал о самочувствии Тарасовой после падения на тренировке на Гран-при в России

Владимира Морозова Тренер российской пары фигуристов Евгении Тарасовой Максим Траньков рассказал о состоянии здоровья спортсменки, ударившеся челюстью об лёд на тренировке во время этапа серии Гран-при в России. «У Жени ещё остаются на лице швы, которые на следующей неделе должны снять. У неё есть некоторые проблемы с правым коленом, но врачи полетели с ребятами. У нас есть неделя, усиленно делаются процедуры, лечим, и я думаю, что всё должно быть в порядке», — приводит слова Транькова ТАСС. Тарасова и Морозов не смотря на повреждение спортсменки стали победителями этапа в России. Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов будут в США готовиться к финалу Гран-при по фигурному катанию.