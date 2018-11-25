После завершения этапа во Франции, на котором россиянка заняла четвертое место, Медведева пожаловалась на большое количество негатива и ненависти в свой адрес.

Есть такие люди, что сегодня поддержат, а завтра спортсмен споткнулся, ошибся — его сразу уничтожают! Все это я проходил, и не раз! Вставал и снова шел в бой! С новыми силами и новой мотивацией! Ты точно не из робкого десятка! Сильная девочка! Только вперед! Мы в тебя верим и всегда рядом!" — написал Плющенко в инстаграме.