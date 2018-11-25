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Плющенко поддержал страдающую от ненависти фанатов Медведеву 

Газета.Ru + ещё 2 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил слова поддержки обладательнице двух серебряных наград Игр-2018 Евгении Медведевой после невыхода в финал Гран-при по фигурному катанию, сообщает "Советский спорт".
После завершения этапа во Франции, на котором россиянка заняла четвертое место, Медведева пожаловалась на большое количество негатива и ненависти в свой адрес.
"Дорогая Женечка, все твои поклонники и друзья всегда тебя поддержат. Спортсмены — не роботы, они — люди. Ты 20 раз подряд одерживала победы, и вчера ничего страшного не произошло! Финал Гран-при — это не чемпионат мира и не Олимпийские игры! У тебя еще много впереди стартов, где, я уверен, покажешь свой характер и еще раскроешь свой талант!
Есть такие люди, что сегодня поддержат, а завтра спортсмен споткнулся, ошибся — его сразу уничтожают! Все это я проходил, и не раз! Вставал и снова шел в бой! С новыми силами и новой мотивацией! Ты точно не из робкого десятка! Сильная девочка! Только вперед! Мы в тебя верим и всегда рядом!" — написал Плющенко в инстаграме.
Ранее Медведева объяснила свое отсутствие в социальных сетях.
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Евгения Медведева , Евгений Плющенко , Советский спорт , Фигурное катание
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