Плющенко разгневал россиян из-за Медведевой

Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети

«Дорогая Женечка, все твои поклонники и друзья всегда тебя поддержат. Спортсмены — не роботы, они — люди. Ты 20 раз подряд одерживала победы, и вчера ничего страшного не произошло! Финал Гран-при — это не чемпионат мира и не Олимпийские игры! У тебя еще много впереди стартов, где, я уверен, покажешь свой характер и еще раскроешь свой талант!» — написал Плющенко. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 25 Ноя 2018 в 4:32 PST

В комментариях к посту пользователи стали критиковать Медведеву. «В случае с Евгенией все понятно: фигуристка, которая обиделась на серебро ОИ, вину решила переложить исключительно на тренера, назло ушла так сказать "по английски". Получилось больше назло себе. Откуда это каменное пустое лицо во время прокатов?» — написал один из юзеров.

«Закон бумеранга срабатывает… и это видно было вчера на выступлениях Медведевой…если она такая талантливая, почему же не стала лучше кататься с таким крутым тренером? Скоро все наши российские фигуристки обойдут Медведеву», — написал другой.

По словам третьего, Медведевой нельзя было уходить от Этери Тутберидзе : «Все успехи Медведевой были связаны только с ней! Надо ценить людей, которые так много дали тебе в жизни! И время поставило все на места!».

24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла четвертое место на этапе во Франции.

После соревнований россиянка высказалась о негативе, исходящем от болельщиков. По словам Медведевой, она не понимает, за что ее называют предательницей и ненавидят в соцсетях.