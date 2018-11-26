Мишин усложнил программу Туктамышевой

«Мы существенно усложнили произвольную программу Лизы. Зрители это увидят. Это рискованно перед важными стартами, но мы внесли эти изменения», — приводит слова Мишина РИА Новости.

Мишин уточнил, что к финалу Гран-при будет готовить своих учениц так же, как и к другим стартам. На данный момент идёт уточнение деталей, происходят добавления, которые не носят принципиальный характер.

Также он добавил, что Софьи Самодуровой на старте финала Гран-при будет легче, чем Елизавете Туктамышевой.