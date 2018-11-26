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Мишин усложнил программу Туктамышевой 

News.ru + ещё 3 47 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Тренер российских фигуристов Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой Алексей Мишин заявил, что усложнил произвольную программу своей подопечной перед финалом Гран-при, который пройдёт с 6 по 9 декабря в Ванкувере (Канада).
«Мы существенно усложнили произвольную программу Лизы. Зрители это увидят. Это рискованно перед важными стартами, но мы внесли эти изменения», — приводит слова Мишина РИА Новости.
Мишин уточнил, что к финалу Гран-при будет готовить своих учениц так же, как и к другим стартам. На данный момент идёт уточнение деталей, происходят добавления, которые не носят принципиальный характер.
Также он добавил, что Софьи Самодуровой на старте финала Гран-при будет легче, чем Елизавете Туктамышевой.
В финале Гран-при по фигурному катанию также выступят россиянка Алина Загитова и три представительницы из Японии — Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото.
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Алексей Мишин , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Софья Самодурова , Каори Сакамото , РИА Новости , Фигурное катание
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